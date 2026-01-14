fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier

calciomercato

SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier

SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier - immagine 1
Il centrocampista potrebbe lasciare l'Inter in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe una nuova squadra inglese
Andrea Della Sala Redattore 

Il centrocampista Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe una nuova squadra inglese. È ormai noto l'interesse del Galatasaray e anche del Nottingham Forest per l'ex Sassuolo, ma nessuna delle due ha affondato il colpo col club nerazzurro che vorrebbe al massimo un prestito con obbligo.

SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier- immagine 2
Getty Images

Queste le ultime sull'affare secondo Sportmediaset: "Sulla lista del Galatasaray c'è Frattesi, pista più fredda. Anche il Bournemouth si è presentato all'Inter per chiedere informazioni su Frattesi". 

Leggi anche
Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…
Repubblica – Galatasaray a Milano: in lista anche Frattesi. Inter su Mlacic e Gila

© RIPRODUZIONE RISERVATA