Il centrocampista Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe una nuova squadra inglese. È ormai noto l'interesse del Galatasaray e anche del Nottingham Forest per l'ex Sassuolo, ma nessuna delle due ha affondato il colpo col club nerazzurro che vorrebbe al massimo un prestito con obbligo.
SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier
SM – Inter, Frattesi pista fredda Galatasaray. Si è presentato un nuovo club dalla Premier
Il centrocampista potrebbe lasciare l'Inter in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe una nuova squadra inglese
Queste le ultime sull'affare secondo Sportmediaset: "Sulla lista del Galatasaray c'è Frattesi, pista più fredda. Anche il Bournemouth si è presentato all'Inter per chiedere informazioni su Frattesi".
