Il centrocampista Davide Frattesi potrebbe lasciare l'Inter in questo mercato di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe una nuova squadra inglese. È ormai noto l'interesse del Galatasaray e anche del Nottingham Forest per l'ex Sassuolo, ma nessuna delle due ha affondato il colpo col club nerazzurro che vorrebbe al massimo un prestito con obbligo.