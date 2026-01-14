FC Inter 1908
calciomercato

Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…

Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite… - immagine 1
L'Inter pensa al mercato invernale, ma non solo: la dirigenza dell'Inter è al lavoro per chiudere due colpi di grande prospettiva
L'Inter pensa al mercato invernale, ma non solo: la dirigenza dell'Inter è al lavoro per chiudere due colpi di grande prospettiva. Entrambi arrivano dalla Croazia.

Il primo è Branimir Mlacic: difensore centrale, classe 2007, alto 1.92, Mlacic rimarrà comunque in Croazia fino a giugno, completando la sua stagione da titolare.

Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…- immagine 2

Le ultime arrivano da Fabrizio Romano: "L’Inter è vicina a chiudere l’accordo per ingaggiare Branimir Mlacić come nuovo difensore centrale. Accordo raggiunto e definito con l’Hajduk Spalato per una cifra complessiva superiore ai 5 milioni di euro. Restano da completare gli ultimi passaggi sul fronte giocatore — il club spera di fissare le visite mediche nei prossimi giorni"

Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…- immagine 3

 A Milano potrebbe essere seguito da un connazionale ancora più piccolo, Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria: 17 anni, anche lui difensore, ha già debuttato in Champions League. Piace all’Inter come al Salisburgo

