L'Inter pensa al mercato invernale, ma non solo: la dirigenza dell'Inter è al lavoro per chiudere due colpi di grande prospettiva. Entrambi arrivano dalla Croazia.
Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…
Il primo è Branimir Mlacic: difensore centrale, classe 2007, alto 1.92, Mlacic rimarrà comunque in Croazia fino a giugno, completando la sua stagione da titolare.
Le ultime arrivano da Fabrizio Romano: "L’Inter è vicina a chiudere l’accordo per ingaggiare Branimir Mlacić come nuovo difensore centrale. Accordo raggiunto e definito con l’Hajduk Spalato per una cifra complessiva superiore ai 5 milioni di euro. Restano da completare gli ultimi passaggi sul fronte giocatore — il club spera di fissare le visite mediche nei prossimi giorni"
A Milano potrebbe essere seguito da un connazionale ancora più piccolo, Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria: 17 anni, anche lui difensore, ha già debuttato in Champions League. Piace all’Inter come al Salisburgo
