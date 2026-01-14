Il quotidiano parla del mercato nerazzurro e si sofferma ancora sull'interesse dei turchi per il centrocampista

Se per alcuni l'arrivo a Milano del Galatasaray non riguardava Davide Frattesi,il quotidiano La Repubblica va controtendenza. Sulla versione on line si legge: "A Milano sono atterrati due dirigenti del club turco, pronti a fare la spesa in serie A. Piacciono Lookman, Fofana e Frattesi. Profili, tutti, difficili da raggiungere. L’Atalanta a Lookman vorrebbe proporre un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 1,8 milioni a stagione. Anche il Milan non vuole privarsi di Fofana mentre per giugno monitora Goretzka, che si libererà a zero dal Bayern Monaco. L’Inter per Frattesi non chiude la porta, però chiede una formula a titolo definitivo e 40 milioni".