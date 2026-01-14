Se per alcuni l'arrivo a Milano del Galatasaray non riguardava Davide Frattesi,il quotidiano La Repubblica va controtendenza. Sulla versione on line si legge: "A Milano sono atterrati due dirigenti del club turco, pronti a fare la spesa in serie A. Piacciono Lookman, Fofana e Frattesi. Profili, tutti, difficili da raggiungere. L’Atalanta a Lookman vorrebbe proporre un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 1,8 milioni a stagione. Anche il Milan non vuole privarsi di Fofana mentre per giugno monitora Goretzka, che si libererà a zero dal Bayern Monaco. L’Inter per Frattesi non chiude la porta, però chiede una formula a titolo definitivo e 40 milioni".
Repubblica – Galatasaray a Milano: in lista anche Frattesi. Inter su Mlacic e Gila
Il quotidiano parla del mercato nerazzurro e si sofferma ancora sull'interesse dei turchi per il centrocampista
E a proposito del mercato dei nerazzurri si legge ancora: "Intanto il club nerazzurro ha bloccato per l’estate il 18enne difensore Branimir Mlacic dell’Hajduk Spalato e punta Gila della Lazio".
Del primo si parla da diversi giorni: la società vuole comprarlo ora e lasciarlo ancora al club croato. Sul giocatore biancoceleste si vocifera da diverse settimane: la società di Lotito lo avrebbe valutato sui 50 mln. Ai nerazzurri serve un esterno destro ma anche un centrale, specie in prospettiva, dato il rinnovamento che servirà in difesa la prossima estate.
(Fonte: Repubblica.it)
