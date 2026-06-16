Barzaghi (Sky): “Frattesi, occhio a scenari in Italia. Pavard e Asllani via, su Stankovic so che…”

Importanti notizie sul mercato in uscita dell'Inter e non solo da Matteo Barzaghi. Queste le informazioni del giornalista di Sky Sport: “La questione Frattesi ormai è da anni sul tavolo, se ne parla. Il valore del giocatore è indiscutibile, ma nell’ultima stagione ha giocato poco e non ha inciso, la questione ritorna. C’è il Nottingham su di lui, il giocatore non ha ancora deciso cosa vuole fare. Si possono aprire anche scenari in Italia per lui, Frattesi per l’Inter è un capitale importante. Potrebbe rifinanziare anche altre operazioni.