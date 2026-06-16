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fcinter1908 calciomercato mercato inter Barzaghi (Sky): “Frattesi, occhio a scenari in Italia. Pavard e Asllani via, su Stankovic so che…”

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Barzaghi (Sky): “Frattesi, occhio a scenari in Italia. Pavard e Asllani via, su Stankovic so che…”

Barzaghi (Sky): “Frattesi, occhio a scenari in Italia. Pavard e Asllani via, su Stankovic so che…” - immagine 1
Importanti notizie sul mercato in uscita dell'Inter e non solo da Matteo Barzaghi: queste le informazioni del giornalista di Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

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Barzaghi (Sky): “Frattesi, occhio a scenari in Italia. Pavard e Asllani via, su Stankovic so che…”- immagine 2
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Importanti notizie sul mercato in uscita dell'Inter e non solo da Matteo Barzaghi. Queste le informazioni del giornalista di Sky Sport: “La questione Frattesi ormai è da anni sul tavolo, se ne parla. Il valore del giocatore è indiscutibile, ma nell’ultima stagione ha giocato poco e non ha inciso, la questione ritorna. C’è il Nottingham su di lui, il giocatore non ha ancora deciso cosa vuole fare. Si possono aprire anche scenari in Italia per lui, Frattesi per l’Inter è un capitale importante. Potrebbe rifinanziare anche altre operazioni.

Barzaghi (Sky): “Frattesi, occhio a scenari in Italia. Pavard e Asllani via, su Stankovic so che…”- immagine 3

Poi ci sono Pavard e Asllani che tornano dai prestiti, vanno ricollocati via. Ale Stankovic vuole rimanere all’Inter, piace a tanti in giro per il mondo, ma so che chiaramente piace anche all’Inter perché è un prodotto del settore giovanile nerazzurro. Occhio quindi al mercato in uscita, potrebbe far scattare la scintilla per quello in entrata”.

(Fonte: SS24)

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