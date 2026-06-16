Ma quanti milioni ‘ballano’ tra il piano A Marco Palestra e il piano B Andrea Cambiaso? Ecco le vere cifre

Ma quanti milioni ‘ballano’ tra il piano A Marco Palestra e il piano B Andrea Cambiaso? Se lo chiedono tanti tifosi dell’Inter per il dopo Dumfries.

A Bergamo sperano nell’asta, il prezzo di partenza è 55 milioni di euro bonus compresi . Nessuno in casa Atalanta sembra voler scendere sotto quota 50 di base fissa, ma in caso di asta potrebbero addirittura provare a puntare i 60 milioni. C’è distanza al momento con l’Inter, ferma a quota 45.

E Cambiaso quanto costa? Secondo La Gazzetta dello Sport, “la Juve valuta Cambiaso 40 milioni e, considerato il residuo a bilancio di appena 6 milioni, la plusvalenza sarebbe notevolissima”, si legge sul sito della rosea.