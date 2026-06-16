"In tanti mi chiedete: ma non parli più di Palestra? Non parlo più perché oggi non ha senso parlarne. Per l'Atalanta non è un problema, c'è stata una corsa eccessiva nei giorni in cui l'Inter ha manifestato l'intenzione seria, e continua a tenere Palestra in cima alla lista. Per l'Atalanta non è un problema aspettare, l'Atalanta ha il problema di incassare i soldi e vedremo cosa accadrà. Palestra direbbe volentieri sì all'Inter ma la volontà del calciatore deve combaciare con le richieste sul cartellino. Ma c'è un incrocio ed è inutile negarlo, Cambiaso-Palestra.