Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Pedullà: “Ecco quanto chiede la Juve per Cambiaso. Incrocio con Palestra. E l’Inter…”
Intervenuto sul suo account Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter, con focus in particolare sull'incrocio Palestra-Cambiaso:
"In tanti mi chiedete: ma non parli più di Palestra? Non parlo più perché oggi non ha senso parlarne. Per l'Atalanta non è un problema, c'è stata una corsa eccessiva nei giorni in cui l'Inter ha manifestato l'intenzione seria, e continua a tenere Palestra in cima alla lista. Per l'Atalanta non è un problema aspettare, l'Atalanta ha il problema di incassare i soldi e vedremo cosa accadrà. Palestra direbbe volentieri sì all'Inter ma la volontà del calciatore deve combaciare con le richieste sul cartellino. Ma c'è un incrocio ed è inutile negarlo, Cambiaso-Palestra.
Cambiaso un'esperienza all'estero la farebbe, il Barcellona si è fermato dopo contatti diretti. Si parla di Chelsea ma Cambiaso, che per la Juve ha una valutazione di 35 mln più 5 di bonus, è lì sull'uscio. Aspetta che un club possa affondare ma aspetta anche di capire cosa accadrà per Palestra, se l'Inter migliorerà l'offerta, sarebbe sorprendente il contrario. Se non la dovesse migliorare, ci sono delle alternative e Cambiaso è una di queste. Dentro l'operazione ci potrebbe essere Frattesi, che intanto deve dare ancora una risposta al Nottingham Forest"
© RIPRODUZIONE RISERVATA