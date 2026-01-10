Davide Frattesi resta in uscita dall’Inter: la richiesta del club resta sempre la stessa, 35 milioni. E la conditio sine qua non resta quella di un addio definitivo, per non correre il rischio di tornare tra pochi mesi a discutere nuovamente sugli stessi dettagli: lo ricorda Tuttosport. Che spiega: "La trattativa può anche essere risolta con un prestito oneroso da 5 milioni e un obbligo di riscatto da 30 (al massimo il diritto con condizioni semplici da soddisfare), non quindi con formule astruse, né con la svendita dell’asset interista.
Frattesi, perché è ferma con Galatasaray e Forest! Juve? Inter chiara: per prenderlo serve…
Il Galatasaray, per il momento, appare più orientato a investire su un centrocampista difensivo, vedi Ederson dell’Atalanta, piuttosto che sul profilo di una mezzala abile negli inserimenti. Negli ultimi giorni il Nottingham Forest ha sondato il terreno, ma a differenza dei turchi, che garantirebbero a Frattesi un ingaggio importante (da poco meno di 5 milioni di stagione) e che in patria competono per vincere, gli inglesi sono invischiati nella lotta per la salvezza e soprattutto, causa fair play finanziario, potrebbero procedere inizialmente solo con un diritto di riscatto.
Non le migliori premesse, insomma. Restano sullo sfondo Juventus – Spalletti apprezza eccome l’ex Sassuolo -, Napoli e Roma, ma nessuna delle tre società sembra pronta a venire incontro alle richieste dell’Inter (Davide preferirebbe restare in A, piuttosto che emigrare all’estero)".
