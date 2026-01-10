Davide Frattesi resta in uscita dall’Inter: la richiesta del club resta sempre la stessa, 35 milioni. E la conditio sine qua non resta quella di un addio definitivo, per non correre il rischio di tornare tra pochi mesi a discutere nuovamente sugli stessi dettagli: lo ricorda Tuttosport. Che spiega: "La trattativa può anche essere risolta con un prestito oneroso da 5 milioni e un obbligo di riscatto da 30 (al massimo il diritto con condizioni semplici da soddisfare), non quindi con formule astruse, né con la svendita dell’asset interista.

Il Galatasaray, per il momento, appare più orientato a investire su un centrocampista difensivo, vedi Ederson dell’Atalanta, piuttosto che sul profilo di una mezzala abile negli inserimenti. Negli ultimi giorni il Nottingham Forest ha sondato il terreno, ma a differenza dei turchi, che garantirebbero a Frattesi un ingaggio importante (da poco meno di 5 milioni di stagione) e che in patria competono per vincere, gli inglesi sono invischiati nella lotta per la salvezza e soprattutto, causa fair play finanziario, potrebbero procedere inizialmente solo con un diritto di riscatto.