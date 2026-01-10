FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City”

calciomercato

Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City”

Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City” - immagine 1
Così l'esperto di mercato: "Vi dico che Akanji-Inter ha un obbligo di riscatto legato a due fattori: vittoria dello scudetto e 50% delle presenze"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il futuro di Manuel Akanji è all'Inter, nessuna discussione. Lo ha confermato ancora oggi Fabrizio Romano, che ha parlato così del futuro del centrale svizzero: "Qualcuno ha smentito la presenza di un obbligo di riscatto nell'operazione Akanji.

Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City”- immagine 2
Getty Images

Ognuno ha le sue informazioni, ma vi dico che Akanji-Inter ha un obbligo di riscatto legato a due fattori: vittoria dello scudetto e 50% delle presenze.

Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City”- immagine 3
Getty Images

C'è un obbligo di riscatto e c'è un diritto da 15 milioni che l'Inter ha tutta l'intenzione di esercitare: c'è tutta l'intenzione di andare avanti insieme e non è mai esistita l'idea di un rientro a Manchester".

Leggi anche
Marchetti su Frattesi: “All’Inter zero offerte ufficiali anche se in...
Ceccarini: “Inter, caccia all’esterno destro. Frattesi-Premier? Fissato il prezzo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA