Il futuro di Manuel Akanji è all'Inter, nessuna discussione. Lo ha confermato ancora oggi Fabrizio Romano, che ha parlato così del futuro del centrale svizzero: "Qualcuno ha smentito la presenza di un obbligo di riscatto nell'operazione Akanji.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City”
calciomercato
Romano: “Riscatto Akanji, ecco cosa succederà davvero tra Inter e Manchester City”
Così l'esperto di mercato: "Vi dico che Akanji-Inter ha un obbligo di riscatto legato a due fattori: vittoria dello scudetto e 50% delle presenze"
Ognuno ha le sue informazioni, ma vi dico che Akanji-Inter ha un obbligo di riscatto legato a due fattori: vittoria dello scudetto e 50% delle presenze.
C'è un obbligo di riscatto e c'è un diritto da 15 milioni che l'Inter ha tutta l'intenzione di esercitare: c'è tutta l'intenzione di andare avanti insieme e non è mai esistita l'idea di un rientro a Manchester".
© RIPRODUZIONE RISERVATA