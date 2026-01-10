Così l'esperto di mercato: "Vi dico che Akanji-Inter ha un obbligo di riscatto legato a due fattori: vittoria dello scudetto e 50% delle presenze"

Marco Astori Redattore 10 gennaio - 15:06

Il futuro di Manuel Akanji è all'Inter, nessuna discussione. Lo ha confermato ancora oggi Fabrizio Romano, che ha parlato così del futuro del centrale svizzero: "Qualcuno ha smentito la presenza di un obbligo di riscatto nell'operazione Akanji.

Ognuno ha le sue informazioni, ma vi dico che Akanji-Inter ha un obbligo di riscatto legato a due fattori: vittoria dello scudetto e 50% delle presenze.

C'è un obbligo di riscatto e c'è un diritto da 15 milioni che l'Inter ha tutta l'intenzione di esercitare: c'è tutta l'intenzione di andare avanti insieme e non è mai esistita l'idea di un rientro a Manchester".