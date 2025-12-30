Davide Frattesi sembra essere in cima alla lista dei desideri della Juventus. E' quanto rimbalza anche dall'edizione odierna di TuttoSport. Si legge infatti sul quotidiano torinese: "È la pista prioritaria. La prima scelta per rinforzare un reparto che ha disperato bisogno di interpreti ibridi, duttili, in grado di agire un po’ dappertutto. Dalle mediana alla trequarti, a seconda del modulo di giornata. Davide Frattesi rispetta in pieno questo identikit. E non è un caso che il suo primo sponsor sia proprio Luciano Spalletti. In azzurro, ha avuto modo di osservarlo da vicino. Di sfruttarne appieno le peculiarità, facendone il miglior realizzatore della sua gestione da ct (7 reti in 22 presenze con la Nazionale)".
calciomercato
Frattesi priorità per la Juventus: trovata la formula? Arriva l’apertura dell’Inter
Il nodo rimane la formula dell'eventuale trasferimento. Spiega TuttoSport: "Dopo il “no” secco di Comolli all’ipotesi dello scambio di cartellini con Thuram, la chiave sembrava coincidere con il passaggio in nerazzurro di Muharemovic. I bianconeri, infatti, vantano il 50% sulla futura rivendita del centrale bosniaco. Un suo acquisto da parte dell’Inter avrebbe permesso alla Juventus di piazzare l’affondo su Frattesi a un prezzo ben più contenuto rispetto ai 35 milioni richiesti fin qui per il suo cartellino.
Ma c'è un ostacolo davanti a questa ipotesi: "Il problema è che il Sassuolo al momento, non sembra intenzionato a privarsi di Muharemovic (decisivo, tra l’altro, nel pari di domenica contro il Bologna), se non di fronte a un’offerta irrinunciabile. Il bosniaco, infatti, con il passare delle giornate, sta attirando l’interesse di diversi club di Premier, disposti ad andare ben oltre le valutazioni iniziali degli emiliani (25 milioni). Più probabile, dunque, che Carnevali possa rimandarne la cessione a giugno, per non correre il rischio di un eventuale svendita".
Quale può essere dunque la soluzione? Secondo il quotidiano c'è un'alternativa. Si legge infatti: "La Juventus ha preso nota e nelle ultime ore si è attivata nella speranza di trovare una via alternativa per Frattesi, e cioè la formula del prestito oneroso ( si parla di 4 milioni) con obbligo di riscatto condizionato. Ipotesi per nulla sgradita dai dirigenti nerazzurri, intenti a trattare sulle condizioni che farebbero scattare l’obbligo".
