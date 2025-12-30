Davide Frattesi sembra essere in cima alla lista dei desideri della Juventus. E' quanto rimbalza anche dall'edizione odierna di TuttoSport. Si legge infatti sul quotidiano torinese: "È la pista prioritaria. La prima scelta per rinforzare un reparto che ha disperato bisogno di interpreti ibridi, duttili, in grado di agire un po’ dappertutto. Dalle mediana alla trequarti, a seconda del modulo di giornata. Davide Frattesi rispetta in pieno questo identikit. E non è un caso che il suo primo sponsor sia proprio Luciano Spalletti. In azzurro, ha avuto modo di osservarlo da vicino. Di sfruttarne appieno le peculiarità, facendone il miglior realizzatore della sua gestione da ct (7 reti in 22 presenze con la Nazionale)".