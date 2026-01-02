GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta…

"Il futuro di Davide Frattesi è in bilico: il centrocampista dell’Inter è finito ai margini con Cristian Chivu (solo 506 minuti in totale finora e 2 gol, entrambi in Coppa Italia) ed è nel mirino della Juventus". Così La Gazzetta dello Sport torna a parlare del centrocampista dell'Inter e del suo possibile futuro lontano da Milano.
Il giocatore italiano sembra destinato ad un futuro lontano da Milano. La Juve è interessata ma le condizioni del club nerazzurro sono chiare
"L’operazione non è semplice da portare a termine, soprattutto a gennaio, perché il club nerazzurro vuole monetizzare, chiede una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro e non è intenzionato a cedere il giocatore in affitto, soprattutto in Italia", si legge ancora in un pezzo riassuntivo della rosea sul mercato di gennaio dei vari club italiani.
"I bianconeri invece preferirebbero un’operazione in prestito, senza avere l’obbligo di riscattarlo. Al momento la trattativa non è decollata ma non si escludono sviluppi. Per il mediano azzurro intanto si valutano anche altre piste, in particolare la Turchia, dove si è mosso il Fenerbahce", conclude il quotidiano sportivo.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
