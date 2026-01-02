GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta…

Il giocatore italiano sembra destinato ad un futuro lontano da Milano. La Juve è interessata ma le condizioni del club nerazzurro sono chiare

"Il futuro di Davide Frattesi è in bilico: il centrocampista dell’Inter è finito ai margini con Cristian Chivu (solo 506 minuti in totale finora e 2 gol, entrambi in Coppa Italia) ed è nel mirino della Juventus". Così La Gazzetta dello Sport torna a parlare del centrocampista dell'Inter e del suo possibile futuro lontano da Milano.