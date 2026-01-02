fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta…

GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta… - immagine 1
Il giocatore italiano sembra destinato ad un futuro lontano da Milano. La Juve è interessata ma le condizioni del club nerazzurro sono chiare
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Il futuro di Davide Frattesi è in bilico: il centrocampista dell’Inter è finito ai margini con Cristian Chivu (solo 506 minuti in totale finora e 2 gol, entrambi in Coppa Italia) ed è nel mirino della Juventus". Così La Gazzetta dello Sport torna a parlare del centrocampista dell'Inter e del suo possibile futuro lontano da Milano.

GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta…- immagine 2
Getty Images

"L’operazione non è semplice da portare a termine, soprattutto a gennaio, perché il club nerazzurro vuole monetizzare, chiede una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro e non è intenzionato a cedere il giocatore in affitto, soprattutto in Italia", si legge ancora in un pezzo riassuntivo della rosea sul mercato di gennaio dei vari club italiani.

GdS – Frattesi, futuro in bilico. Inter sicura: niente affitto e la richiesta…- immagine 3

"I bianconeri invece preferirebbero un’operazione in prestito, senza avere l’obbligo di riscattarlo. Al momento la trattativa non è decollata ma non si escludono sviluppi. Per il mediano azzurro intanto si valutano anche altre piste, in particolare la Turchia, dove si è mosso il Fenerbahce", conclude il quotidiano sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

