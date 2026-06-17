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Frattesi, le richieste non mancano. Premier, ma non solo: “Un club di A monitora da vicino”

Frattesi, le richieste non mancano. Premier, ma non solo: “Un club di A monitora da vicino” - immagine 1
Nella scorsa stagione non è riuscito a dare il contributo voluto e ora pensa a una nuova avventura. Le pretendenti non mancano
Andrea Della Sala Redattore 

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Potrebbe essere la sessione di mercato giusta per la cessione di Davide Frattesi. Nella scorsa stagione non è riuscito a dare il contributo voluto e ora pensa a una nuova avventura. Le pretendenti non mancano.

Frattesi, le richieste non mancano. Premier, ma non solo: “Un club di A monitora da vicino”- immagine 2
Getty Images

Come spiega il Mattino, "è la mediana a impensierire Manna nelle ultime ore. Perché gli addii pesanti, come quello di Anguissa, preoccupano e non poco. Perdere un veterano come Zambo significa dover tornare sul mercato per rinforzare il reparto con calciatori esperti, soprattutto più giovani, che facciano bene al Napoli di oggi ma anche di domani. Possibili ritorni di fiamma: Thiago Almada, in uscita dall'Atletico Madrid, come Gabriel Sara o anche Davide Frattesi. Il Napoli monitora da vicino l'uscita dall'Inter, anche se la Premier resta la pista principa-le. Anche il profilo di Fagioli è gradito da tempo al nuovo allenatore azzurro".

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