Saranno le cessioni, magari di calciatori giovani che faticano ad avere spazio in prima squadra, a garantire all'Inter il gruzzolo necessario per affondare il colpo (forse definitivo) per Palestra. In tal senso, un primo aiuto arriva dal Pisa, che ha comunicato di voler esercitare, per 7,5 milioni di euro, il riscatto di Akinsanmiro (in attesa di capire se i nerazzurri effettueranno il controriscatto). Immissione di denaro fresca, che probabilmente verrà seguita da altre: l'Inter incassa, e prepara l'assalto finale a Marco Palestra.
(Fonte: Sky Sport)
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