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Sky – Inter, all in su Palestra: rilancio vicino ai 50mln! E sono in arrivo 7,5mln da…

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L'Inter, nonostante la posizione intransigente dell'Atalanta, non ha alcune intenzione di mollare la pista che porta a Marco Palestra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter, nonostante la posizione intransigente dell'Atalanta, non ha alcune intenzione di mollare la pista che porta a Marco Palestra, grande obiettivo di mercato estivo dei nerazzurri.

Sky – Inter, all in su Palestra: rilancio vicino ai 50mln! E sono in arrivo 7,5mln da…- immagine 2

Se da una parte il calciatore ha fatto chiaramente sapere di preferire la pista interista rispetto a tutte le altre, infatti, dall'altra da Viale della Liberazione sono pronti a effettuare un rilancio che, come riferisce Sky Sport, possa avvicinare i 50 milioni di euro e diminuire la distanza così dalla richiesta dell'Atalanta, che continua a chiedere più di 50 milioni, appunto. Un rilancio che arriverà con l'aiuto di qualche cessione, aiuto eventualmente gradito in un'operazione dai contorni economici così importanti.

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Saranno le cessioni, magari di calciatori giovani che faticano ad avere spazio in prima squadra, a garantire all'Inter il gruzzolo necessario per affondare il colpo (forse definitivo) per Palestra. In tal senso, un primo aiuto arriva dal Pisa, che ha comunicato di voler esercitare, per 7,5 milioni di euro, il riscatto di Akinsanmiro (in attesa di capire se i nerazzurri effettueranno il controriscatto). Immissione di denaro fresca, che probabilmente verrà seguita da altre: l'Inter incassa, e prepara l'assalto finale a Marco Palestra.

(Fonte: Sky Sport)

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