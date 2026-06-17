L'Inter, nonostante la posizione intransigente dell'Atalanta, non ha alcune intenzione di mollare la pista che porta a Marco Palestra

L'Inter, nonostante la posizione intransigente dell'Atalanta, non ha alcune intenzione di mollare la pista che porta a Marco Palestra, grande obiettivo di mercato estivo dei nerazzurri.

Se da una parte il calciatore ha fatto chiaramente sapere di preferire la pista interista rispetto a tutte le altre, infatti, dall'altra da Viale della Liberazione sono pronti a effettuare un rilancio che, come riferisce Sky Sport, possa avvicinare i 50 milioni di euro e diminuire la distanza così dalla richiesta dell'Atalanta, che continua a chiedere più di 50 milioni, appunto. Un rilancio che arriverà con l'aiuto di qualche cessione, aiuto eventualmente gradito in un'operazione dai contorni economici così importanti.