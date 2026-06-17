Sognando Palestra, l'Inter si porta avanti anche sulle altre piste di mercato, con uno sguardo in primis alla difesa. Il nome ormai prescelto è quello di Solet, per il quale manca ancora l'accordo con l'Udinese ma che è un profilo caldissimo.

I nerazzurri si sono spinti fino a 22 milioni di euro, contro i 25 milioni richiesti dal club friulano e la trattativa prosegue. Solet rientrerebbe nelle rotazioni del reparto difensivo, visto che Chivu nella prossima stagione non avrà a disposizione né Acerbi né Darmian, che hanno lasciato il club a parametro zero. Ma potrebbe non essere finita qui, visto che in ballo c'è ancora la situazione relativa al futuro di Stefan de Vrij: l'Inter vorrebbe continuare con lui, almeno per un'altra stagione, e in tal senso ha provveduto a offrirgli un rinnovo per un ulteriore anno in nerazzurro.