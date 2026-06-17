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Sky – Inter, il punto su Solet. Ma non è finita: può arrivare un doppio colpo perché…

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Sognando Palestra, l'Inter si porta avanti anche sulle altre piste di mercato, con uno sguardo in primis alla difesa. Il nome ormai prescelto è quello di Solet
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sognando Palestra, l'Inter si porta avanti anche sulle altre piste di mercato, con uno sguardo in primis alla difesa. Il nome ormai prescelto è quello di Solet, per il quale manca ancora l'accordo con l'Udinese ma che è un profilo caldissimo.

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I nerazzurri si sono spinti fino a 22 milioni di euro, contro i 25 milioni richiesti dal club friulano e la trattativa prosegue. Solet rientrerebbe nelle rotazioni del reparto difensivo, visto che Chivu nella prossima stagione non avrà a disposizione né Acerbi né Darmian, che hanno lasciato il club a parametro zero. Ma potrebbe non essere finita qui, visto che in ballo c'è ancora la situazione relativa al futuro di Stefan de Vrij: l'Inter vorrebbe continuare con lui, almeno per un'altra stagione, e in tal senso ha provveduto a offrirgli un rinnovo per un ulteriore anno in nerazzurro.

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Il giocatore ci sta riflettendo, combattuto tra il continuare a Milano e provare un'altra esperienza dopo tanti anni in Italia. Qualora la sua decisione fosse lasciare l'Inter, a quel punto i colpi in difesa saranno due, per completare anche numericamente il reparto a disposizione di Chivu. E si aprirebbe così la caccia a un altro mister X.

(Fonte: Sky Sport)

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