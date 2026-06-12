Domani la sfida tra le leggende dell'Inter e quelle del Real. Marotta sarà presente e non è escluso che possa incontrare Florentino Perez

Gianni Pampinella Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 08:32)

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Domani alle 12 al Bernabeu ci sarà una sfida tra le leggende dell'Inter e quelle del Real Madrid per il Corazon Classic. Insieme agli ex giocatori che decolleranno oggi da Milano, ci sarà anche Beppe Marotta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro potrebbe incontrare Florentino Perez. "È difficile immaginare che non ci sia un incrocio anche con lui. Del resto i rapporti sono ottimi. E il presidente nerazzurro era già volato a Madrid lo scorso 17 aprile per presentare assieme a Florentino il match di domani".

"Da allora, dopo averle indette in prima persona, il numero uno del Real ha vinto di nuovo le elezioni presidenziali. Ed ha subito avviato la campagna di rafforzamento della squadra, dopo due stagioni a secco di trofei. In panchina c’è già Mourinho, in più è stato ingaggiato lo svincolato Konaté, ex Liverpool, ed è stato acquistato pure Dumfries, che ha scelto di lasciare l’Inter e per il quale è stata pagata la clausola rescissoria da 20 milioni".

"Già, ma cosa può accadere in questo nuovo incontro con Marotta? Il primo pensiero va a Nico Paz, sogno ben poco nascosto del club nerazzurro ma subito cancellato da Mourinho che lo vuole con sé a Madrid. Resta il fatto che il reparto offensivo del Real è affollatissimo. E allora perché non pensare che Marotta chieda a Florentino di essere informato preventivamente di qualsiasi esubero voglia liberarsi?".

(Corriere dello Sport)