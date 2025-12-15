Gianluca Di Marzio ha parlato delle voci su uno scambio tra i due centrocampisti e non ha escluso l'interesse dei bianconeri per il nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 00:00)

Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato del mercato dell'Inter e mentre si avvicina la sessione di gennaio, nelle ultime ore si era parlato della possibilità di un addio a Davide Frattesi. Il nome del centrocampista è stato legato al possibile approdo di Khéphren Thuram, fratello di Marcus, a Milano.

"Il nome del giocatore nerazzurro fatto in questi giorni e legato a Thuram è stato accostato alla Juventus ma è stato smontato da Chiellini, almeno come scambio. Perché Thuram non è in vendita. Capiremo se verrà aperta dalla Juve una trattativa a prescindere per il giocatore nerazzurro, slegata dal calciatore francese", ha riferito l'esperto di mercato di Skysport dopo la partita tra Roma e Como nello spazio dedicato al mercato delle rivali.

(Fonte: SS24)