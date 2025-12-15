L'Inter sta pensando di intervenire sul mercato, qualora la situazione Dumfries continuasse a non dare garanzie. Il rientro dell'olandese, infatti, non è ancora programmato e per questo la società sta riflettendo su un possibile rinforzo già a gennaio.
calciomercato
Di Marzio – Dumfries non va via a gennaio. Inter su Valincic: ecco chi è
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter potrebbe ripetere un'operazione con la Dinamo Zagabria: piace infatti Moris Valincic, difensore classe 2002 che in stagione ha già racimolato 14 presenze con 2 assist a referto.
Sempre Di Marzio, però, esclude categoricamente che l'Inter possa cedere Dumfries in questa finestra di mercato di gennaio, anche perché le sue condizioni sono ancora da valutare.
Valincic, comunque, ha caratteristiche similari a quelle di Dumfries e l'Inter potrebbe sfruttare i buoni rapporti con la Dinamo Zagabria, avendo già concluso l'operazione Sucic con il club croato.
Valincic ha giocato in Croazia con le maglie di Rijeka, Neretvanac e Istra oltre a quella in Bosnia con il Siroki Brijeg.
© RIPRODUZIONE RISERVATA