L'Inter interverrà sul mercato di gennaio. A confermarlo è Matteo Moretto. L'esperto di mercato, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, aggiorna la situazione in casa nerazzurra:
"L'Inter si muoverà a gennaio, l'indicazione che abbiamo è che l'Inter, come obiettivo di gennaio, ha quello di rinforzare la fascia destra. Dumfries starà fermo per un bel po' causa infortunio, l'Inter si sta già muovendo, sta contattando e si sta già informando su alcuni esterni destri per sostituire Dumfries da qui fino a fine stagione.
Ipotizziamo che possa essere comunque un prestito, da capire la formula, ma la notizia che voglio dare oggi è che l'Inter, come obiettivo principale per gennaio per sistemare la rosa, vuole prendere un esterno al posto di Dumfries, i nomi ve li faremo prossimamente"
