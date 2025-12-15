"L'Inter si muoverà a gennaio, l'indicazione che abbiamo è che l'Inter, come obiettivo di gennaio, ha quello di rinforzare la fascia destra. Dumfries starà fermo per un bel po' causa infortunio, l'Inter si sta già muovendo, sta contattando e si sta già informando su alcuni esterni destri per sostituire Dumfries da qui fino a fine stagione.