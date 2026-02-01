Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven, ai microfoni di NOS ha fatto il punto della situazione su Ivan Perisic, escludendo una partenza dell'esterno croato: "Si scrive molto a riguardo, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con Perisic. A quanto pare è stato contattato. A quanto pare, ultimamente va così. Ma lui resta".