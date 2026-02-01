FC Inter 1908
PSV, il dg attacca l’Inter: “Qualcuno ha contattato Perisic. A quanto pare si fa così, ma…”

Marcel Brands, direttore generale del club olandese, ha fatto il punto della situazione sull'esterno croato
Fabio Alampi Redattore 

Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven, ai microfoni di NOS ha fatto il punto della situazione su Ivan Perisic, escludendo una partenza dell'esterno croato: "Si scrive molto a riguardo, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con Perisic. A quanto pare è stato contattato. A quanto pare, ultimamente va così. Ma lui resta".

Il nome di Perisic è stato accostato con insistenza all'Inter nelle ultime settimane, con il giocatore che tornerebbe volentieri a Milano e con i nerazzurri che lo riaccoglierebbero a braccia aperte, anche alla luce dell'emergenza che coinvolge i laterali presenti in rosa. Un'idea di mercato last minute, ma che difficilmente - allo stato attuale delle cose - potrà concretizzarsi.

