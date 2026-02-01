Marcel Brands, direttore generale del PSV Eindhoven, ai microfoni di NOS ha fatto il punto della situazione su Ivan Perisic, escludendo una partenza dell'esterno croato: "Si scrive molto a riguardo, ma non abbiamo mai sentito nulla. Ne abbiamo parlato con Perisic. A quanto pare è stato contattato. A quanto pare, ultimamente va così. Ma lui resta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter PSV, il dg attacca l’Inter: “Qualcuno ha contattato Perisic. A quanto pare si fa così, ma…”
calciomercato
PSV, il dg attacca l’Inter: “Qualcuno ha contattato Perisic. A quanto pare si fa così, ma…”
Marcel Brands, direttore generale del club olandese, ha fatto il punto della situazione sull'esterno croato
Il nome di Perisic è stato accostato con insistenza all'Inter nelle ultime settimane, con il giocatore che tornerebbe volentieri a Milano e con i nerazzurri che lo riaccoglierebbero a braccia aperte, anche alla luce dell'emergenza che coinvolge i laterali presenti in rosa. Un'idea di mercato last minute, ma che difficilmente - allo stato attuale delle cose - potrà concretizzarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA