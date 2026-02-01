L'Inter sta provando in extremis a chiudere per l'arrivo di Moussa Diaby dell'Al Ittihad, nome preferito da Cristian Chivu per rinforzare la fascia destra. Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube:
calciomercato
Romano: “Inter ha chiamato l’Al Ittihad per Diaby: la nuova offerta! Jones e Frattesi…”
"Su Diaby: in mattina l'Inter ha ricontattato direttamente l'Al Ittihad, visto che tra Piero Ausilio e il dirigente Ramon Planes c'è un ottimo rapporto. Questa, comunque, è una questione che si deciderà ai piani più alti, ovvero al livello del fondo PIF e non tra direttori sportivi. Non si parla di prestito con obbligo, ma prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. L'Inter ha migliorato la sua offerta e in questo momento continua ad aspettare risposte, soprattutto dal fondo PIF. Diaby sta spingendo, vuole l'Inter".
"Un paio di giorni fa, il sui club gli aveva detto che sarebbe rimasto, ora l'Inter ha migliorato la sua offerta. Nel frattempo, l'operazione Curtis Jones risulta bloccata, e questo significa anche che Frattesi si ferma. Tra l'altro, contro la Cremonese Frattesi ha ottime possibilità di scendere in campo, il che vuol dire che la situazione con il Nottingham si è arenata, visto che senza sostituto l'Inter non lo lascerà partire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA