"Su Diaby: in mattina l'Inter ha ricontattato direttamente l'Al Ittihad, visto che tra Piero Ausilio e il dirigente Ramon Planes c'è un ottimo rapporto. Questa, comunque, è una questione che si deciderà ai piani più alti, ovvero al livello del fondo PIF e non tra direttori sportivi. Non si parla di prestito con obbligo, ma prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. L'Inter ha migliorato la sua offerta e in questo momento continua ad aspettare risposte, soprattutto dal fondo PIF. Diaby sta spingendo, vuole l'Inter".