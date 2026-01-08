Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già in questo mercato invernale: quanto deve incassare l’Inter per fare plusvalenza

Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già in questo mercato invernale. Il centrocampista vuole giocare con maggior continuità anche in chiave Nazionale ed è al momento sulle liste di Galatasaray e Juventus. Ma quanto vale Frattesi a bilancio e quanto costa al club nerazzurro la sua permanenza in rosa?