calciomercato

Bagarre per Giovane, attaccante rivelazione del Verona: fin qui 3 gol e 4 assist in 18 partite di Serie A per il brasiliano
Bagarre per Giovane, attaccante rivelazione del Verona: fin qui 3 gol e 4 assist in 18 partite di Serie A per il brasiliano. L'Inter è in corsa per il giocatore: ecco il punto di Repubblica sul suo futuro.

Inter

"L’Atalanta vuole bruciare la concorrenza di Roma e Inter per Giovane del Verona. I bergamaschi hanno presentato un’offerta di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, anche se il club veneto parte da una richiesta di 30 milioni e non vorrebbe privarsi del calciatore nel mercato invernale rimandando tutti i discorsi in estate. Anche l’Inter monitora la situazione", si legge.

