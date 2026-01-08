Bagarre per Giovane , attaccante rivelazione del Verona: fin qui 3 gol e 4 assist in 18 partite di Serie A per il brasiliano. L'Inter è in corsa per il giocatore : ecco il punto di Repubblica sul suo futuro.

"L’Atalanta vuole bruciare la concorrenza di Roma e Inter per Giovane del Verona. I bergamaschi hanno presentato un’offerta di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, anche se il club veneto parte da una richiesta di 30 milioni e non vorrebbe privarsi del calciatore nel mercato invernale rimandando tutti i discorsi in estate. Anche l’Inter monitora la situazione", si legge.