Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già in questo mercato invernale. Il centrocampista vuole giocare con maggior continuità anche in chiave Nazionale. Ma quanto vale Frattesi a bilancio e quanto costa al club nerazzurro la sua permanenza in rosa?
Frattesi via a gennaio? La cifra che deve incassare l’Inter per fare plusvalenza
Ecco quanto riportato da calcioefinanza.it: “Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Frattesi a bilancio è pari a 32,4 milioni di euro (aggiornato al 30 giugno 2025), con oltre 12,7 milioni di euro ammortizzati finora.
Al 30 giugno 2025, così, il valore netto di Frattesi era pari a 19,6 milioni di euro. Nella stagione 2025/26, l’ammortamento dovrebbe essere pari a complessivi 6,54 milioni: al 31 dicembre 2025, così, il valore netto di Frattesi dovrebbe essere sceso a circa 16,36 milioni di euro. In sostanza, per generare una plusvalenza l’Inter dovrebbe cedere il giocatore ad un valore superiore a questa cifra nel mercato invernale. Se invece decidesse di venderlo in estate, il valore netto al 30 giugno 2026 dovrebbe scendere a poco più di 13 milioni di euro: al di sopra di questa cifra, l’Inter incasserebbe così una plusvalenza.
Inoltre, va considerato anche l’eventuale risparmio legato ad ammortamento e stipendio lordo: nel dettaglio, infatti, il costo annuo a bilancio di Frattesi è pari poco meno di 12,1 milioni di euro, di cui 6,5 milioni legati all’ammortamento e 5,5 milioni di stipendio lordo (3 milioni di stipendio netto)”, si legge.
