Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già in questo mercato invernale: quanto deve incassare l’Inter per fare plusvalenza

Davide Frattesi è in uscita e può lasciare l’Inter già in questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista italiano vuole giocare con maggior continuità anche in chiave Nazionale. Ma quanto vale Frattesi a bilancio e quanto costa al club nerazzurro la sua permanenza in rosa?