Romano: “Luis Henrique-Bournemouth, è gioco d’incastri: l’Inter lo libera solo se…”
Fabrizio Romano dice tutto su presente e futuro di Luis Henrique: ecco le sue parole su YouTube sull’esterno dell’Inter
“Luis Henrique, qual è la situazione? Il Bournemouth c’è da tempo sul giocatore, da fine dicembre precisamente. Dai tempi dell’operazione Cancelo provata dai nerazzurri, l’interesse del club inglese è concreto.
Ma oggi l’Inter senza sostituto non libera Luis Henrique, il club non lo ritiene in uscita. Bisognerà capire bene anche le tempistiche, il Bournemouth ha anche altri nomi in lista. È un discorso a incastri, oggi bisogna aspettare per Luis Henrique e il Bournemouth”, ha spiegato.
