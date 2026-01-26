FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Luis Henrique-Bournemouth, è gioco d’incastri: l’Inter lo libera solo se…”

calciomercato

Romano: “Luis Henrique-Bournemouth, è gioco d’incastri: l’Inter lo libera solo se…”

Romano: “Luis Henrique-Bournemouth, è gioco d’incastri: l’Inter lo libera solo se…” - immagine 1
Fabrizio Romano dice tutto su presente e futuro di Luis Henrique: ecco le sue parole su YouTube sull’esterno dell’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Getty Images

Fabrizio Romano dice tutto su presente e futuro di Luis Henrique. Ecco le sue parole su YouTube sull’esterno dell’Inter.

Inter Chivu
Getty Images

Luis Henrique, qual è la situazione? Il Bournemouth c’è da tempo sul giocatore, da fine dicembre precisamente. Dai tempi dell’operazione Cancelo provata dai nerazzurri, l’interesse del club inglese è concreto.

Romano: “Luis Henrique-Bournemouth, è gioco d’incastri: l’Inter lo libera solo se…”- immagine 4

Ma oggi l’Inter senza sostituto non libera Luis Henrique, il club non lo ritiene in uscita. Bisognerà capire bene anche le tempistiche, il Bournemouth ha anche altri nomi in lista. È un discorso a incastri, oggi bisogna aspettare per Luis Henrique e il Bournemouth”, ha spiegato.

Leggi anche
Sky – Inter, senza Perisic non è esclusa un’altra operazione. Per Luis Henrique…
In Argentina – Palacios, visite mediche superate. Manca la firma con l’Estudiantes

© RIPRODUZIONE RISERVATA