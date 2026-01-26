“Luis Henrique, qual è la situazione? Il Bournemouth c’è da tempo sul giocatore, da fine dicembre precisamente. Dai tempi dell’operazione Cancelo provata dai nerazzurri, l’interesse del club inglese è concreto.

Ma oggi l’Inter senza sostituto non libera Luis Henrique, il club non lo ritiene in uscita. Bisognerà capire bene anche le tempistiche, il Bournemouth ha anche altri nomi in lista. È un discorso a incastri, oggi bisogna aspettare per Luis Henrique e il Bournemouth”, ha spiegato.