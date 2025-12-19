Frattesi via a gennaio? L’Inter aveva già intavolato uno scambio con…

FC Inter 1908
Tanti rumors sul futuro di Davide Frattesi, che finora ha trovato meno spazio di quanto immaginava nell’Inter di Cristian Chivu
Tanti rumors sul futuro di Davide Frattesi, che finora ha trovato meno spazio di quanto immaginava nell’Inter di Cristian Chivu. E attenzione adesso al mercato di gennaio, perché l’ex Sassuolo può partire.

Ma ricordiamo che già la scorsa estate sembrava a un passo l’addio. Fabrizio Romano nei mesi scorsi ha infatti svelato che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi di scambio con Raspadori”. Poi è arrivato Chivu in panchina e Frattesi è rimasto, ma a gennaio prende quota un suo addio.

