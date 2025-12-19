Tanti rumors sul futuro di Davide Frattesi, che finora ha trovato meno spazio di quanto immaginava nell’Inter di Cristian Chivu. E attenzione adesso al mercato di gennaio, perché l’ex Sassuolo può partire.
calciomercato
Frattesi via a gennaio? L’Inter aveva già intavolato uno scambio con…
Tanti rumors sul futuro di Davide Frattesi, che finora ha trovato meno spazio di quanto immaginava nell’Inter di Cristian Chivu
Ma ricordiamo che già la scorsa estate sembrava a un passo l’addio. Fabrizio Romano nei mesi scorsi ha infatti svelato che “se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi di scambio con Raspadori”. Poi è arrivato Chivu in panchina e Frattesi è rimasto, ma a gennaio prende quota un suo addio.
