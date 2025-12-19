Maglia da titolare in vista per Ange-Yoan Bonny in Supercoppa Italiana contro il Bologna questa sera: il retroscena sull'estate

Maglia da titolare in vista per Ange-Yoan Bonny in Supercoppa Italiana contro il Bologna questa sera. È atteso lui al centro dell’attacco dell’Inter, in coppia con Thuram. Fin qui, l’ex Parma ha convinto pienamente Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra, che in estate lo hanno preferito ad altri due nomi.

Il classe 2003, infatti, non era l'unico sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che avevano sul taccuino altri due nomi in Serie A.

"Ad inizio mercato, a maggio, Castro era uno degli obiettivi nella lista dell'Inter: i nerazzurri avevano in lista lui, Lucca e Bonny, nome su cui poi hanno fatto all-in andandolo a prendere dal Parma”, ha svelato Matteo Moretto.