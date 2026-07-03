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Futuro Akinsanmiro, cambia tutto? In Nigeria: “Potrebbe rimanere all’Inter”

Futuro Akinsanmiro, cambia tutto? In Nigeria: “Potrebbe rimanere all’Inter” - immagine 1
Secondo quanto riporta il portale nigeriano Afrik-Foot, il centrocampista potrebbe rimanere in nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Futuro Akinsanmiro, cambia tutto? In Nigeria: “Potrebbe rimanere all’Inter”- immagine 2
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Dopo il mancato riscatto da parte del Venezia per un cavillo burocratico, Ebenezer Akinsanmiro è tornato all'Inter. Il centrocampista, secondo quanto riporta il portale nigeriano Afrik-Foot, potrebbe rimanere in nerazzurro. Il giocatore ha attirato l'interesse del Bologna e soprattutto di diversi club della Bundesliga, con numerose squadre che monitorano la sua situazione in vista di un possibile trasferimento durante la finestra di mercato estiva.

Akinsanmiro
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"Sebbene una partenza definitiva sembrasse l'esito più probabile, i recenti sviluppi suggeriscono che il giovane potrebbe avere un futuro a San Siro". C'è da dire che la situazione nel centrocampo dell'Inter è piuttosto trafficata, una permanenza di Akinsanmiro sembra davvero poco probabile.

(Afrika-Foot)

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