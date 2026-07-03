Futuro Akinsanmiro, cambia tutto? In Nigeria: “Potrebbe rimanere all’Inter”

Dopo il mancato riscatto da parte del Venezia per un cavillo burocratico, Ebenezer Akinsanmiro è tornato all'Inter. Il centrocampista, secondo quanto riporta il portale nigeriano Afrik-Foot, potrebbe rimanere in nerazzurro. Il giocatore ha attirato l'interesse del Bologna e soprattutto di diversi club della Bundesliga, con numerose squadre che monitorano la sua situazione in vista di un possibile trasferimento durante la finestra di mercato estiva.