L'edizione odierna di Libero ragiona su ciò che sta accadendo intorno ad Alessandro Bastoni, in virtù dell'avviso di garanzia ricevuto dal ragazzo due giorni fa, e spiega: "Se Alessandro Bastoni dovesse rimanere all'Inter, farà bene a blindare la propria psiche, perché si ritroverà in un ecosistema ambientale ancor più tossico di quello che ha dovuto sopportare negli ultimi mesi dello scorso campionato". Questo perché evidentemente a molti neanche interesserà sapere se il ragazzo sarà poi assolto o condannato per la vicenda.

Dunque, prosegue il quotidiano: "E fisiologico chiedersi: gli conviene restare? Probabilmente no. E conviene all'Inter che Bastoni resti, Inter che in questa storiaccia è chiaramente la più grande parte lesa? Forse la risposta è nel mercato che non vive di sentimenti e si è già messo in moto. In Spagna già sussurrano che oche il Real Madrid punti a ottenere uno sconto sul cartellino. L'Inter dovrà superarsi per proteggere nuovamente prima l'uomo Alessandro e poi il giocatore Bastoni, che è tra l'altro uno dei più importanti asset del club. Ed è anche su queste vicende che si misura la grandezza di un club".