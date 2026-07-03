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calciomercato
Libero – Bastoni, giusto farsi due domande. Sul mercato già si sussurra che…
L'edizione odierna di Libero ragiona su ciò che sta accadendo intorno ad Alessandro Bastoni, in virtù dell'avviso di garanzia ricevuto dal ragazzo due giorni fa, e spiega: "Se Alessandro Bastoni dovesse rimanere all'Inter, farà bene a blindare la propria psiche, perché si ritroverà in un ecosistema ambientale ancor più tossico di quello che ha dovuto sopportare negli ultimi mesi dello scorso campionato". Questo perché evidentemente a molti neanche interesserà sapere se il ragazzo sarà poi assolto o condannato per la vicenda.
Dunque, prosegue il quotidiano: "E fisiologico chiedersi: gli conviene restare? Probabilmente no. E conviene all'Inter che Bastoni resti, Inter che in questa storiaccia è chiaramente la più grande parte lesa? Forse la risposta è nel mercato che non vive di sentimenti e si è già messo in moto. In Spagna già sussurrano che oche il Real Madrid punti a ottenere uno sconto sul cartellino. L'Inter dovrà superarsi per proteggere nuovamente prima l'uomo Alessandro e poi il giocatore Bastoni, che è tra l'altro uno dei più importanti asset del club. Ed è anche su queste vicende che si misura la grandezza di un club".
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