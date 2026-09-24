Nonostante la strategia di Chivu di dosarlo in questo inizio di stagione, i muscoli hanno tradito ancora una volta Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha saltato la gara con l'Udinese e trasferta di Roma per un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. È proprio lo storico degli infortuni che al momento fa riflettere il club nerazzurro che si trova a un bivio: rinnovare il contratto in scadenza del giocatore o lasciarlo andare? Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la questione rinnovo è un dossier aperto ma non ancora approfondito.

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"Siamo in una fase in cui non è escluso nulla e in cui, al tempo stesso, c’è una variabile che potrà orientare qualsiasi valutazione a prescindere dalla reciproca voglia di immaginarsi ancora insieme: quella legata agli infortuni. Da quando è all’Inter, i numeri raccontano di 38 partite saltate per acciacchi di vario genere in sei stagioni. Per Cristian Chivu è un totem al quale è impossibile rinunciare. Quando Calha non c’è, si sente".

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"A inizio agosto, a Perth, Calhanoglu alla Gazzetta aveva ammesso che «il futuro non dipende da me ma dalla società». Per poi aggiungere che, allora, non c’era stato alcun contatto per il rinnovo. Quasi due mesi dopo non è cambiato nulla. Anche se il 30 giugno 2027 incombe per ora non c’è fretta e di futuro probabilmente se ne parlerà tra qualche mese. Nel frattempo si capirà quanto ancora gli stop forzati abbiano avuto la meglio sulla volontà del turco di dare tutto alla sua Inter. E qualsiasi riflessione seguirà i dati di campo. Assenze, e il loro peso, comprese. E se sarà addio a zero? Sarà comunque col sorriso".

(Gazzetta dello Sport)