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Lunedì Federico Dimarco ha lasciato Coverciano dopo una consultazione anche con lo staff medico nerazzurro, informato e d’accordo con la decisione finale di far rientrare il calciatore a Milano. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, da allora Dimarco si è rivisto dalle parti di Appiano Gentile e ha iniziato a fare un lavoro personalizzato in modo da recuperare per tornare presto a disposizione di Chivu.

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"Niente vacanze per chi deve ritornare al cento per cento: il centro sportivo fino a lunedì prossimo sarà “chiuso” ma non per gli infortunati. Ieri si sono visti lì proprio Dimarco e Calhanoglu; oggi è atteso di nuovo l’azzurro, stavolta insieme a Spence il cui recupero è ormai in dirittura e la prossima settimana si allenerà con i compagni rimasti a Milano. Anche l’altro inglese, Stones, sta per tornare. La sosta in questo caso sta davvero dando una mano a più giocatori".

(Gazzetta dello Sport)