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LAUTARO

Dopo le prime due partite a digiuno, Lautaro Martinez ha ripreso a fare quello che da anni fa all'Inter: segnare. Due gol al Napoli e due gol alla Roma a dimostrazione che il Toro sta tornando al top della forma. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli elogia il capitano nerazzurro.

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"Di Lautaro Martinez di è detto tutto. O quasi. Perché non c’è dubbio che siamo di fronte a un campione ormai riconosciuto, per la sua capacità di essere decisivo. Ma quello che lo rende davvero speciale è una naturale propensione a essere originale, in un mondo che tende a uniformare i suoi protagonisti: in nome di slogan spacciati per regole; di atteggiamenti per comportamenti; di interessi per scelte di vita. Ci sono invece cinque motivi che lo rendono, ed è un gran complimento, un giocatore per certi versi d’altri tempi".

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