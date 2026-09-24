Il capitano nerazzurro è tornato a segnare e a trascinare la squadra come fa da qualche anno a questa parte
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
LAUTARO
Dopo le prime due partite a digiuno, Lautaro Martinez ha ripreso a fare quello che da anni fa all'Inter: segnare. Due gol al Napoli e due gol alla Roma a dimostrazione che il Toro sta tornando al top della forma. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli elogia il capitano nerazzurro.
"Di Lautaro Martinez di è detto tutto. O quasi. Perché non c’è dubbio che siamo di fronte a un campione ormai riconosciuto, per la sua capacità di essere decisivo. Ma quello che lo rende davvero speciale è una naturale propensione a essere originale, in un mondo che tende a uniformare i suoi protagonisti: in nome di slogan spacciati per regole; di atteggiamenti per comportamenti; di interessi per scelte di vita. Ci sono invece cinque motivi che lo rendono, ed è un gran complimento, un giocatore per certi versi d’altri tempi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA