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Il futuro di Chivu e la ‘dottrina Marotta’: due le variabili da mettere a fuoco

Il futuro di Chivu e la ‘dottrina Marotta’: due le variabili da mettere a fuoco - immagine 1
L'Inter prepara già la prossima con una certezza granitica: Cristian Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Archiviata la stagione con una doppietta incredibile, Scudetto e Coppa Italia, l'Inter prepara già la prossima con una certezza granitica: Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro è atteso in sede nei prossimi giorni, oggetto di discussione sarà il suo rinnovo.

Il futuro di Chivu e la ‘dottrina Marotta’: due le variabili da mettere a fuoco- immagine 2
Getty Images

"Dai propositi si dovrà pensare agli atti formali ma nulla fa pensare che possa esserci un rallentamento nelle pratiche per un paio di motivi: il primo è legato al fatto che per primi i dirigenti dell’Inter, anche prima che portasse a casa scudetto e Coppa Italia, erano concordi nell’adeguare lo stipendio dell’allenatore al suo nuovo “status”. Inoltre non va dimenticato come la “dottrina Marotta” imponga di non partire mai con un allenatore in scadenza e un eventuale inceppo nella trattativa non sarebbe capito dal popolo tifoso che ha adottato Chivu come icona dell’interismo".  

Cristian Chivu
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"Due sono le variabili da mettere a fuoco. La prima è legata alla durata del contratto: è certo che verrà prolungato fino al 2028, bisognerà capire se effettivamente ci sarà un’opzione anche sulla stagione successiva. La seconda riguarda l’ingaggio di Chivu. In base all’accordo attuale Chivu percepisce 2.1 milioni a stagione: certamente il nuovo contratto gli permetterà di “sfondare” la barriera dei 3 milioni, ma il punto di caduta tra fisso e bonus dovrà essere ancora fissato".  

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