Terminata la stagione, la migliore dal post Triplete, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per puntellare la squadra. Dei cinque giocatori di movimento in scadenza, potrebbe restare il solo de Vrij. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la base di partenza sarà l’innesto di tre elementi: un difensore, un centrocampista e un esterno.

"Mentre c’è maggiore incertezza per il reparto arretrato, dopo la frenata registrata per Muharemovic, per gli altri reparti gli obiettivi in prima fila sembrano già delineati: Koné, con la Roma che ha necessità di vendere entro il 30 giugno, per ragioni di Fair Play finanziario, e Palestra, ritenuto un investimento fondamentale anche in prospettiva. Per il resto delle entrate, saranno determinanti le uscite e gli incassi che ne deriveranno".