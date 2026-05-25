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fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica: “Futuro Nico Paz, ecco ora la via più probabile! E dopo la stoccata a Zanetti…”

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Repubblica: “Futuro Nico Paz, ecco ora la via più probabile! E dopo la stoccata a Zanetti…”

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Ecco le ultimissime dal sito di Repubblica sul futuro di Nico Paz: tra Como (qualificato in Champions), Real Madrid e non soltanto
Alessandro Cosattini Redattore 

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Aggiornamenti da Repubblica anche sul futuro di Nico Paz dopo la qualificazione del Como alla prossima Champions League. Ecco quanto evidenziato da Franco Vanni sul sito del quotidiano:

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Per quanto riguarda Nico Paz, pronto a partire per il Mondiale americano con la sua nazionale, è più che probabile che il Real Madrid voglia riportarlo alla Casa Blanca per la cifra — quasi simbolica, vista la qualità del giocatore — di 9 milioni, come previsto dal contratto di recompra fra i due club.

Ma la speranza a Como è che, con la qualificazione in Champions, sia possibile trattenerlo per una stagione in prestito.

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Getty Images

Sul destino del giocatore, già prima della sfida di Cremona, Fabregas si era espresso chiaramente, con una stoccata a Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro e amico del padre Pablo: «Nico non giocherà all’Inter il prossimo anno — ha detto il tecnico catalano — e Zanetti deve portare rispetto, visto che non lavora né per il Como né per il Real Madrid»", si legge.

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