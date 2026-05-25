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Repubblica: “Futuro Nico Paz, ecco ora la via più probabile! E dopo la stoccata a Zanetti…”
Aggiornamenti da Repubblica anche sul futuro di Nico Paz dopo la qualificazione del Como alla prossima Champions League. Ecco quanto evidenziato da Franco Vanni sul sito del quotidiano:
“Per quanto riguarda Nico Paz, pronto a partire per il Mondiale americano con la sua nazionale, è più che probabile che il Real Madrid voglia riportarlo alla Casa Blanca per la cifra — quasi simbolica, vista la qualità del giocatore — di 9 milioni, come previsto dal contratto di recompra fra i due club.
Ma la speranza a Como è che, con la qualificazione in Champions, sia possibile trattenerlo per una stagione in prestito.
Sul destino del giocatore, già prima della sfida di Cremona, Fabregas si era espresso chiaramente, con una stoccata a Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro e amico del padre Pablo: «Nico non giocherà all’Inter il prossimo anno — ha detto il tecnico catalano — e Zanetti deve portare rispetto, visto che non lavora né per il Como né per il Real Madrid»", si legge.
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