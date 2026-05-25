Ma la speranza a Como è che, con la qualificazione in Champions, sia possibile trattenerlo per una stagione in prestito.

Sul destino del giocatore, già prima della sfida di Cremona, Fabregas si era espresso chiaramente, con una stoccata a Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro e amico del padre Pablo: «Nico non giocherà all’Inter il prossimo anno — ha detto il tecnico catalano — e Zanetti deve portare rispetto, visto che non lavora né per il Como né per il Real Madrid»", si legge.