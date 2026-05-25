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Barzaghi (Sky) non ha dubbi: “Inter partirà da questo modulo nel 26/27. Con due varianti”
Non ha dubbi Matteo Barzaghi, collegato a Sky dalla sede di Viale della Liberazione a Milano: ecco il modulo da cui ripartirà l’Inter nel 26/27
Non ha dubbi Matteo Barzaghi, collegato a Sky Sport dalla sede di Viale della Liberazione a Milano: ecco il modulo da cui ripartirà l’Inter nel 2026/27.
La squadra guidata da Cristian Chivu - fa sapere il giornalista - ripartirà ancora dal 3-5-2. Questo il modulo di partenza, non c’è nessuna volontà di cambiare inizialmente.
Si cercherà però almeno un rinforzo sul mercato con caratteristiche diverse da quelle che ci sono già in rosa, per poter nel caso passare a gara in corso o dall’inizio ad altri due moduli. Il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 sono le varianti che ha in mente Chivu per la nuova stagione. Ma si ripartirà ancora dal 3-5-2.
(Fonte: SS24)
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