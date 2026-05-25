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Barzaghi (Sky) non ha dubbi: “Inter partirà da questo modulo nel 26/27. Con due varianti”

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Non ha dubbi Matteo Barzaghi, collegato a Sky dalla sede di Viale della Liberazione a Milano: ecco il modulo da cui ripartirà l’Inter nel 26/27
Alessandro Cosattini Redattore 

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Non ha dubbi Matteo Barzaghi, collegato a Sky Sport dalla sede di Viale della Liberazione a Milano: ecco il modulo da cui ripartirà l’Inter nel 2026/27.

Inter Chivu
Getty Images

La squadra guidata da Cristian Chivu - fa sapere il giornalista - ripartirà ancora dal 3-5-2. Questo il modulo di partenza, non c’è nessuna volontà di cambiare inizialmente.

Barzaghi (Sky) non ha dubbi: “Inter partirà da questo modulo nel 26/27. Con due varianti”- immagine 3

Si cercherà però almeno un rinforzo sul mercato con caratteristiche diverse da quelle che ci sono già in rosa, per poter nel caso passare a gara in corso o dall’inizio ad altri due moduli. Il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 sono le varianti che ha in mente Chivu per la nuova stagione. Ma si ripartirà ancora dal 3-5-2.

(Fonte: SS24)

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