Non ha dubbi Matteo Barzaghi, collegato a Sky dalla sede di Viale della Liberazione a Milano: ecco il modulo da cui ripartirà l’Inter nel 26/27

Non ha dubbi Matteo Barzaghi , collegato a Sky Sport dalla sede di Viale della Liberazione a Milano: ecco il modulo da cui ripartirà l’Inter nel 2026/27.

Si cercherà però almeno un rinforzo sul mercato con caratteristiche diverse da quelle che ci sono già in rosa, per poter nel caso passare a gara in corso o dall’inizio ad altri due moduli. Il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 sono le varianti che ha in mente Chivu per la nuova stagione. Ma si ripartirà ancora dal 3-5-2.