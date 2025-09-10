Non si fermano le voci dalla Turchia per il ritorno in patria del centrocampista dell'Inter. Ora l'assalto è stato spostato a gennaio

Andrea Della Sala Redattore 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 11:23)

Il Galatasaray ha un piano per Hakan Çalhanoğlu: ecco quando vuole portarlo a Istanbul.

Il Galatasaray, dopo aver presentato la lista UEFA, aveva provato in estate a prendere Hakan Çalhanoğlu, senza però riuscirci. Ora il club giallorosso è pronto a tornare all’attacco per il centrocampista della nazionale. È stata fissata la data in cui il Cimbom punta a chiudere l’operazione.

Dopo i tanti sforzi andati a vuoto in estate per la resistenza dell’Inter, i giallorossi faranno un nuovo tentativo con l’arrivo del nuovo anno. Anche Çalhanoğlu, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con i nerazzurri, a gennaio giocherà la sua ultima carta. Determinato a fare bene in Champions League, il Galatasaray si è già rinforzato con Leroy Sané, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan e Uğurcan Çakır. Aveva provato anche per Çalhanoğlu, ma senza successo.

Prima di consegnare la lista UEFA il 2 settembre, il club aveva insistito molto per il trasferimento del giocatore, ma non era riuscito a convincere l’Inter. Ora si guarda al 2026. Il centrocampista della nazionale, che all’Inter guadagna 6,5 milioni di euro netti e ha ancora un anno e mezzo di contratto, non intende rinnovare. Durante il mercato invernale giocherà le sue ultime carte per vestire la maglia del Galatasaray. Il prezzo del cartellino può scendere a 10 milioni di euro. Çalhanoğlu, disposto anche a fare sacrifici economici pur di tornare in Turchia, proverà a far abbassare la richiesta dell’Inter a circa 10 milioni di euro.

(Sabah)