Calhanoglu-Galatasaray, la posizione dell’Inter non cambia. “Hakan fino ad oggi…”

Matteo Pifferi Redattore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 10:02)

"La pressione del Galatasaray, al momento, è tutta sulle spalle di Calhanoglu. L’Inter osserva l'evolversi della situazione in qualità di parte direttamente interessata, anche se il giocatore non ha mai chiesto al suo attuale club di essere ceduto e la stessa società turca non ha ancora bussato alla porta nerazzurra per avviare una trattativa economica vera e propria". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport per illustrare la situazione Calhanoglu.

Il Galatasaray è in contatto con l'entourage del calciatore da tempo ma il nodo principale resta ovviamente la richiesta dell'Inter che, per il cartellino di Calhanoglu, chiede una cifra attorno ai 35-40 mln di euro, ben distante dalle disponibilità economiche del club turco.

L'agente di Calhanoglu, Gordon Stipic, è in contatto da giorni col Galatasaray e dalla Turchia trapela anche la presunta volontà del calciatore di approdare in giallorosso, con tanto di promessa di abbassare la richiesta dell'Inter a 15 mln. "Di conseguenza la forbice attuale in termini di differenza con le richieste nerazzurre è molto ampia e si rischia una fase di stallo. Colui che può far saltare il banco è proprio Calhanoglu, che però dovrebbe esporsi in prima persona nei confronti di Marotta e Ausilio per cercare una via di uscita e approdare nel club di cui è grande tifoso fin da bambino. Il contratto che gli è stato prospettato dal Galatasaray lo ingolosisce, essendoci sul piatto un’offerta da 10 milioni a stagione"

"La stessa Inter punta a far sì che il tira e molla non si allunghi a dismisura perché, proprio in queste settimane, sta nascendo la nuova squadra di Chivu e solo chi è realmente motivato può concentrarsi al meglio per provare ad aprire un nuovo ciclo. Il ruolo è molto delicato, da quelle zolle passa tutto il gioco della squadra ed eventualmente andrebbe cercato subito un sostituto, oltre a decidere cosa fare con Asllani che potrebbe partire dopo non aver compiuto l’atteso salto di qualità. Calhanoglu inoltre ha 31 anni, si trova di fronte a una scelta importante per la sua carriera. Una decisione dunque va presa in un senso o nell’altro, con la necessità di delineare fin da subito il futuro perché tra un anno si rischierebbe altrimenti di svendere quello che è stato un autentico pilastro nelle ultime stagioni con Inzaghi in panchina", la chiosa del Corriere dello Sport.