"Più riesci a tenere nascosto un trasferimento, più è importante, ma purtroppo nel nostro Paese è molto difficile farlo. Naturalmente escono notizie sui giocatori che ci interessano, ma ne escono anche su giocatori che in realtà non ci interessano affatto. Per esempio oggi sono uscite notizie su Frattesi: non abbiamo avuto alcun contatto con lui.