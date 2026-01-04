Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, tira decisamente il freno a mano sull'operazione Frattesi. L'ex centrocampista dell'Inter smentisce qualsiasi affare avanzato con la mezzala nerazzurra:
calciomercato
Galatasaray, Okan: “Giocatore importante ma mai contatti con Frattesi. Anzi, vi dico…”
"Più riesci a tenere nascosto un trasferimento, più è importante, ma purtroppo nel nostro Paese è molto difficile farlo. Naturalmente escono notizie sui giocatori che ci interessano, ma ne escono anche su giocatori che in realtà non ci interessano affatto. Per esempio oggi sono uscite notizie su Frattesi: non abbiamo avuto alcun contatto con lui.
È ovviamente un giocatore molto importante, molto valido, uno che apprezzo molto, ma non c’è stato nessun colloquio, nessun tentativo da parte nostra. In realtà, al momento, un giocatore con quel profilo non è nemmeno la nostra priorità assoluta.
Però circolano tanti nomi, escono tante voci. Come dicevo, forse il 20–30% di queste notizie è vero. Il resto riguarda giocatori con cui non abbiamo mai parlato e che nemmeno conosciamo, ma che vengono comunque accostati a noi.
E questo non succede solo a noi, succede a tutte le squadre, soprattutto nel periodo di mercato. Del resto, il calciomercato fa sempre notizia: quando il calcio si ferma, le notizie sui trasferimenti diventano ancora più preziose", ha detto ad A Spor.
