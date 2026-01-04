FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, no Cancelo? Ecco come cambia lo scenario. “Ma può arrivare subito un colpo se…”

calciomercato

Inter, no Cancelo? Ecco come cambia lo scenario. “Ma può arrivare subito un colpo se…”

Inter, no Cancelo? Ecco come cambia lo scenario. “Ma può arrivare subito un colpo se…” - immagine 1
Sono ore, giorni d'attesa. L'Inter ha fatto le sue mosse e ora attende la decisione del Barcellona e di Cancelo per affondare eventualmente il colpo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sono ore, giorni d'attesa. L'Inter ha fatto le sue mosse e ora attende la decisione del Barcellona e di Cancelo per affondare eventualmente il colpo e regalare a Cristian Chivu un laterale di assoluta qualità. Qualora però dalla Catalogna dovessero decidere di procedere, il portoghese non avrebbe alcuna esitazione a trasferirsi in Spagna, e questo costringerebbe i nerazzurri a cambiare i piani sul mercato. A tal proposito, scrive la Gazzetta dello Sport:

Inter, no Cancelo? Ecco come cambia lo scenario. “Ma può arrivare subito un colpo se…”- immagine 2
Getty Images

"Nei fatti, perderebbe l’opzione preferita per riempire la voragine che si è aperta con l’infortunio di Dumfries. Nonostante ciò, l’intenzione non è quella di indirizzarsi subito alla ricerca di un altro laterale: al momento, d’accordo con Chivu, il club intenderebbe rimanere così, confermando la fiducia a Luis Henrique, e aspettando nuove possibilità. Cancelo era ed è considerato dall’Inter una semplice “opportunità”, qualcosa di inatteso ma utilissimo nell’economia del gioco. Senza l’apertura immediato del Cancelo, però, il presidente Beppe Marotta e il direttore Piero Ausilio intendono muoversi con prudenza e non vogliono dirottare subito le proprie attenzioni altrove".

Inter, no Cancelo? Ecco come cambia lo scenario. “Ma può arrivare subito un colpo se…”- immagine 3

"In questo quadro, però, occhio ai possibili scossoni: occasioni in stile Cancelo possono sempre capitare lungo le strade del mercato e, soprattutto, lo scenario potrebbe cambiare con gli eventuali 35 milioni garantiti dal Galatasaray per l’affare Frattesi. Quei soldi darebbero a Marotta e Ausilio le munizioni per investire subito e con più facilità anche a destra".

(Fonte: gazzetta.it)

Leggi anche
Romano: “Mlacic pista che esiste nell’idea dell’Inter: ma c’è...
Moretto: “Frattesi, offerta Galatasaray importantissima! Mi hanno detto che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA