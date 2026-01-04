Sono ore, giorni d'attesa. L'Inter ha fatto le sue mosse e ora attende la decisione del Barcellona e di Cancelo per affondare eventualmente il colpo

Sono ore, giorni d'attesa. L'Inter ha fatto le sue mosse e ora attende la decisione del Barcellona e di Cancelo per affondare eventualmente il colpo e regalare a Cristian Chivu un laterale di assoluta qualità. Qualora però dalla Catalogna dovessero decidere di procedere, il portoghese non avrebbe alcuna esitazione a trasferirsi in Spagna, e questo costringerebbe i nerazzurri a cambiare i piani sul mercato. A tal proposito, scrive la Gazzetta dello Sport:

"Nei fatti, perderebbe l’opzione preferita per riempire la voragine che si è aperta con l’infortunio di Dumfries. Nonostante ciò, l’intenzione non è quella di indirizzarsi subito alla ricerca di un altro laterale: al momento, d’accordo con Chivu, il club intenderebbe rimanere così, confermando la fiducia a Luis Henrique, e aspettando nuove possibilità. Cancelo era ed è considerato dall’Inter una semplice “opportunità”, qualcosa di inatteso ma utilissimo nell’economia del gioco. Senza l’apertura immediato del Cancelo, però, il presidente Beppe Marotta e il direttore Piero Ausilio intendono muoversi con prudenza e non vogliono dirottare subito le proprie attenzioni altrove".

"In questo quadro, però, occhio ai possibili scossoni: occasioni in stile Cancelo possono sempre capitare lungo le strade del mercato e, soprattutto, lo scenario potrebbe cambiare con gli eventuali 35 milioni garantiti dal Galatasaray per l’affare Frattesi. Quei soldi darebbero a Marotta e Ausilio le munizioni per investire subito e con più facilità anche a destra".

