Resta sulla lista dell'Inter il nome di Branimir Mlacic: il talentino dell'Hajduk Spalato piace molto ai nerazzurri, che continuano a trattare con i croati per portarlo a Milano. Questo il punto da Fabrizio Romano.
Il talentino dell'Hajduk Spalato piace molto ai nerazzurri, che continuano a trattare con i croati per portarlo a Milano
"L'Inter lavora da tempo su Mlacic con tanta concorrenza italiana e dall'estero: i nerazzurri possono offrire un progetto in Under 23 o in prestito, mentre altre squadre possono offrirgli in prima squadra. L'Inter continua a parlare con l'Hajduk, è una pista che esiste nell'idea del club".
