Il Galatasaray sogna ancora il colpo Calhanoglu: la posizione dell’Inter

Nonostante l’arrivo di İlkay Gündoğan, il Galatasaray continua a pensare ad Hakan Calhanoglu. Dopo il lungo corteggiamento estivo, i campioni di Turchia starebbero ancora accarezzando l’idea di riportare in patria il regista dell’Inter, approfittando del fatto che il mercato turco resterà aperto fino al 12 settembre.
Come sottolinea Tuttosport, però l'Inter, anche a fronte di un'offerta congrua (non meno di 20 milioni), difficilmente ora potrà dire di sì. Per questo, salvo clamorosi colpi di scena nelle prossime ore, Calhanoglu continuerà a guidare il centrocampo dell’Inter, mentre il sogno del Galatasaray sembra destinato a rimanere tale.
