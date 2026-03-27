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Inter, il giovane Galliera firma il contratto da professionista: l’annuncio della firma

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Il giovane Carlo Galliera, portiere classe 2009 attualmente all'Inter Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il giovane Carlo Galliera, portiere classe 2009 attualmente all'Inter Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nerazzurro.

Inter, il giovane Galliera firma il contratto da professionista: l’annuncio della firma- immagine 2
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E' stato lo stesso calciatore ad annunciarlo con una foto sui propri profili social: "Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questi colori", ha scritto il giovane interista. Ecco il post:

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