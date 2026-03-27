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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Barcellona parla di contratto con agente Bastoni. Cifra e giocatori, l’Inter pensa…”

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Romano: “Barcellona parla di contratto con agente Bastoni. Cifra e giocatori, l’Inter pensa…”

Romano: “Barcellona parla di contratto con agente Bastoni. Cifra e giocatori, l’Inter pensa…” - immagine 1
Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni, primo obiettivo di mercato del Barcellona. Ecco cosa risulta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni, primo obiettivo di mercato del Barcellona. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano: "Il Barcellona è molto serio su di lui e il giocatore, con i suoi agenti, è al corrente della situazione.

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Si è già parlato di contratto con il suo entourage, è partito un discorso a livello di giocatore, non è una campagna del Barcellona per cercare di mettere pressione all'Inter. Bisognerà capire se tra club si troverà una situazione. C'è da dire che si insiste molto su un possibile scambio e su una possibile contropartita: a me non risulta che si sia parlato di Gerard Martin, anzi vorrebbero tenerlo e rinnovare il contratto.

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In generale la sensazione è che se l'Inter dovesse aprire alla partenza di Bastoni, lo farebbe di fronte ad un'offerta molto importante ma difficilmente includendo un giocatore. Al momento l'Inter lo valuta cifre molto alte e difficilmente modificabili con un giocatore".

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