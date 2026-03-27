Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni, primo obiettivo di mercato del Barcellona. Ecco cosa risulta

Marco Astori Redattore 27 marzo - 20:03

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Alessandro Bastoni, primo obiettivo di mercato del Barcellona. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano: "Il Barcellona è molto serio su di lui e il giocatore, con i suoi agenti, è al corrente della situazione.

Si è già parlato di contratto con il suo entourage, è partito un discorso a livello di giocatore, non è una campagna del Barcellona per cercare di mettere pressione all'Inter. Bisognerà capire se tra club si troverà una situazione. C'è da dire che si insiste molto su un possibile scambio e su una possibile contropartita: a me non risulta che si sia parlato di Gerard Martin, anzi vorrebbero tenerlo e rinnovare il contratto.

In generale la sensazione è che se l'Inter dovesse aprire alla partenza di Bastoni, lo farebbe di fronte ad un'offerta molto importante ma difficilmente includendo un giocatore. Al momento l'Inter lo valuta cifre molto alte e difficilmente modificabili con un giocatore".