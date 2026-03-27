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UFFICIALE – Inter, preso il giovane Galliera: l’annuncio della firma

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Come annunciato sui propri profili social, il giovane Carlo Galliera, portiere classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Altro acquisto in prospettiva dell'Inter, che ha completato un arrivo per le giovanili. Come annunciato sui propri profili social, infatti, il giovane Carlo Galliera, portiere classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nerazzurro.

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"Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questi colori", ha scritto il nuovo acquisto interista. Ecco il post:

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