Marco Astori Redattore 24 gennaio - 13:29

"Il contratto che lega Sommer all'Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Non verrà rinnovato". Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che oggi si focalizza sul futuro della porta dell'Inter, tema su cui i dirigenti stanno già ragionando da qualche settimana. Ecco cosa trapela da viale della Liberazione: "Per lui potrebbero aprirsi le porte di un ritorno a casa, nella Super League svizzera (Basilea), o di qualche altro scenario esotico che a quel punto non riguarderà più il club nerazzurro.

La caccia al nuovo portiere titolare è già partita da tempo, e in cima alla lista di candidati stilata da Marotta e Ausilio c'è il nome di Guglielmo Vicario. Il preferito per qualità tecniche, motivazioni, età (29 anni, nel pieno per un portiere). Da sciogliere il nodo relativo alla valutazione che farà il Tottenham del suo portiere titolare (ha giocato tutti i minuti a disposizione tra tutte le competizioni escludendo solo la Carabao Cup), anche se la dirigenza nerazzurra spera di far leva sulla volontà dell'ex Empoli: se l'Inter chiama, Vicario risponde.

Era già successo in passato, quando però Marotta era impegnato a definire la cessione super di Onana al Manchester United e il portiere scuola Udinese preferì non aspettare accettando il Tottenham. L'Inter, poi, scelse Sommer. Ma le porte restano girevoli, e a 3 anni di distanza può arrivare l'inversione. Con gli stessi protagonisti".