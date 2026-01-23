Ivan Perisic vuole tornare all'Inter. Tuttavia, il giocatore deve lottare con la ferrea volontà del PSV che al momento non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire.
In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso…
Il club olandese ha legato Perisic fino all'estate del 2027, consapevole della sua importanza, ecco perché la notizia di una possibile partenza ha sorpreso la dirigenza del PSV che non si aspettava di ritrovarsi già senza uno dei pilastri della squadra nel bel mezzo della stagione. L'interesse dell'Inter ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta il portale croato Tportal, Perisic nei giorni scorsi ha incontrato il consiglio di amministrazione del PSV e con una sola frase ha fatto capire chiaramente di voler andarsene.
"A quanto pare, il giocatore sarebbe rimasto insoddisfatto del rifiuto del PSV di cederlo. Nonostante ci fosse un accordo che gli avrebbe permesso di partire in caso di un’offerta da parte di un club come l’Inter. Per questo avrebbe lanciato un chiaro ultimatum, chiedendo che venisse rispettato l’accordo raggiunto al momento del rinnovo contrattuale". In maglia nerazzurra l'esterno croato ha collezionato 254 presenze e 100 tra gol e assist.
