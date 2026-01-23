Il club olandese ha legato Perisic fino all'estate del 2027, consapevole della sua importanza, ecco perché la notizia di una possibile partenza ha sorpreso la dirigenza del PSV che non si aspettava di ritrovarsi già senza uno dei pilastri della squadra nel bel mezzo della stagione. L'interesse dell'Inter ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta il portale croato Tportal, Perisic nei giorni scorsi ha incontrato il consiglio di amministrazione del PSV e con una sola frase ha fatto capire chiaramente di voler andarsene.