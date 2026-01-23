FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso…

calciomercato

In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso…

In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso… - immagine 1
L'esterno croato vuole tornare a vestire la maglia nerazzurra e lo ha fatto capire chiaramente alla dirigenza del PSV
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ivan Perisic vuole tornare all'Inter. Tuttavia, il giocatore deve lottare con la ferrea volontà del PSV che al momento non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire.

In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso…- immagine 2
Getty Images

Il club olandese ha legato Perisic fino all'estate del 2027, consapevole della sua importanza, ecco perché la notizia di una possibile partenza ha sorpreso la dirigenza del PSV che non si aspettava di ritrovarsi già senza uno dei pilastri della squadra nel bel mezzo della stagione. L'interesse dell'Inter ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta il portale croato Tportal, Perisic nei giorni scorsi ha incontrato il consiglio di amministrazione del PSV e con una sola frase ha fatto capire chiaramente di voler andarsene.

In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso…- immagine 3

"A quanto pare, il giocatore sarebbe rimasto insoddisfatto del rifiuto del PSV di cederlo. Nonostante ci fosse un accordo che gli avrebbe permesso di partire in caso di un’offerta da parte di un club come l’Inter. Per questo avrebbe lanciato un chiaro ultimatum, chiedendo che venisse rispettato l’accordo raggiunto al momento del rinnovo contrattuale". In maglia nerazzurra l'esterno croato ha collezionato 254 presenze e 100 tra gol e assist.

(Tportal)

Leggi anche
ESPN Brasil – Inter, assalto a Robinho jr: 18 mln per chiudere subito. Ma il Santos vuole...
Musmarra: “Esterno Inter? Da Cancelo a nessuno ce ne passa. Qualcuno dica a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA