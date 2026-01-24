Nelle prossime ore, tra oggi e domani, è previsto un incontro tra Fali Ramadani e l'Inter per discutere e provare a sbloccare definitivamente la telenovela sul futuro di Branimir Mlacic.
Incontro Ramadani-Inter per Mlacic. “Il difensore prima di firmare vorrebbe…”
Il difensore dell'Hajduk, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Se dapprima sembrava certo il suo passaggio in nerazzurro, l'affare si era bloccato proprio perché il difensore non era convinto del progetto interista.
Tuttosport racconta così lo stato dell'arte: "Il 18enne centrale dell’Hajduk (che resterebbe comunque lì fino al termine della stagione), prima di firmare per l’Inter chiede garanzie sul percorso che hanno previsto per lui Ausilio e Baccin. Tra i club da giorni c’è già l’accordo sulla base di 5.5 milioni per il cartellino"
