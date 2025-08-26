“Tomas Palacios è a un passo dal Santos. Il centrale argentino dell’Inter, preso l’estate scorsa per 6,5 milioni, sta per salutare i nerazzurri e approdare in Brasile. Ieri è andato in panchina nel successo per 5-0 contro il Torino, nelle prossime 48 dovrebbe imbarcarsi e dire arrivederci all’Italia. L’affare sarà definito con un prestito con diritto di riscatto. Mancano solo gli ultimi dettagli. L'agente è a Milano per limare il tutto.

Palacios era stato cercato da diversi club in Europa - su tutti Basilea, Rayo ed Eintracht -, ma alla fine ha scelto il Brasile. L’Inter si libera così di un posto in lista. Ora si vedrà se i piani alti affonderanno per un difensore. La riserva di Bastoni è Carlos Augusto, pronto a fare sia l’esterno sia il braccetto. Poi ci sono Bisseck, Pavard, Acerbi e De Vrij, a cui si aggiunge il jolly Darmian. Palacios era un’uscita prevista. L’anno scorso ha giocato due partite in nerazzurro e otto con il Monza, dov’è andato in prestito a gennaio”, si legge.