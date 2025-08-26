“ Mehdi Taremi è ormai un esubero dall'inizio del calciomercato ma la dirigenza nerazzurra non è ancora riuscito a piazzare l’iraniano . In principio fu infatti il Fulham, club di Londra con cui però l'Inter non ha trovato l'accordo. Poi il Psv in Olanda e il Leeds ancora in Inghilterra, ma anche qui le trattative sono morte quasi sul nascere. Infine l'idea spagnola, ma il Betis Siviglia non si è dimostrato troppo entusiasta. E così, alla fine, arriva l'ultima idea, quella italiana: su Taremi si sarebbe infatti mosso il Sassuolo, particolarmente attivo in questi ultimi giorni di mercato. Anche se da Reggio Emilia c'è chi predica la calma.

Dopo l'acquisto di Vranckx e il colpo Matic, infatti, i neroverdi si sarebbero informati sulla punta iraniana. Per ora solo una suggestione, ma è anche vero che il tempo stringe e ormai sia Taremi che l'Inter non possono più permettersi passi falsi. Il nodo è rappresentato dall'ingaggio altissimo, circa 5,5 milioni di euro a stagione, che ovviamente il Sassuolo non sarebbe disposto a pagare al giocatore e nessuna offerta è ancora arrivata all'Inter. Che però, intanto, resta in interessata attesa: cedere Taremi ormai è diventata una delle priorità, costi quel che costi”, si legge.