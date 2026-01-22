“L'ex Empoli viene considerato ideale per il dopo-Sommer sia per una questione anagrafica (29 anni contro i 33 del Dibu) sia sotto l'aspetto motivazionale: prima di trasferirsi al Tottenham, Vicario si era ritrovato davvero ad un passo dall'Inter ma venne convinto dalla rapidità con cui la società inglese decise di chiudere l'operazione, accontentando sia l'Empoli che le richieste del portiere stesso. Vicario considera la Premier League il miglior campionato al mondo, però farebbe volentieri rientro in Italia se a chiamare fosse l'Inter.