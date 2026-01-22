FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo”

calciomercato

Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo”

Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport smentisce un nome per il mercato dell'Inter: non è mai stato un profilo nelle idee dei dirigenti
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo”- immagine 2
Getty Images

C’è un nome su tutti per la porta dell’Inter vista la scadenza di contratto di Yann Sommer al 30 giugno. È quello di Guglielmo Vicario, sottolinea anche oggi La Gazzetta dello Sport.

Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo”- immagine 3

L'ex Empoli viene considerato ideale per il dopo-Sommer sia per una questione anagrafica (29 anni contro i 33 del Dibu) sia sotto l'aspetto motivazionale: prima di trasferirsi al Tottenham, Vicario si era ritrovato davvero ad un passo dall'Inter ma venne convinto dalla rapidità con cui la società inglese decise di chiudere l'operazione, accontentando sia l'Empoli che le richieste del portiere stesso. Vicario considera la Premier League il miglior campionato al mondo, però farebbe volentieri rientro in Italia se a chiamare fosse l'Inter.

Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo”- immagine 4
Getty

Decisivi saranno i prossimi mesi, ma le idee della dirigenza nerazzurra sono chiare. E non hanno mai sfiorato il nome del Dibu Martinez”, si legge. Non è un profilo nel mirino dei nerazzurri.

Leggi anche
Sky – L’Inter spera ancora in Perisic: entro la fine del mercato…
Inter, tutto sul summit Oaktree-dirigenti-Chivu: priorità tra gennaio e giugno! Quanti addii

© RIPRODUZIONE RISERVATA