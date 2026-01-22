C’è un nome su tutti per la porta dell’Inter vista la scadenza di contratto di Yann Sommer al 30 giugno. È quello di Guglielmo Vicario, sottolinea anche oggi La Gazzetta dello Sport.
calciomercato
Gazzetta depenna un nome: “Idee dirigenti Inter chiare: mai sfiorato questo profilo”
“L'ex Empoli viene considerato ideale per il dopo-Sommer sia per una questione anagrafica (29 anni contro i 33 del Dibu) sia sotto l'aspetto motivazionale: prima di trasferirsi al Tottenham, Vicario si era ritrovato davvero ad un passo dall'Inter ma venne convinto dalla rapidità con cui la società inglese decise di chiudere l'operazione, accontentando sia l'Empoli che le richieste del portiere stesso. Vicario considera la Premier League il miglior campionato al mondo, però farebbe volentieri rientro in Italia se a chiamare fosse l'Inter.
Decisivi saranno i prossimi mesi, ma le idee della dirigenza nerazzurra sono chiare. E non hanno mai sfiorato il nome del Dibu Martinez”, si legge. Non è un profilo nel mirino dei nerazzurri.
